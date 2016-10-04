Путин обязал Росгвардию снимать отпечатки пальцев у россиян

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Вторник, 4 октября 2016, 12:02

Российская гвардия займется информационным противоборством и проведением обязательной дактилоскопии в РФ.

Об этом идет речь в указе президента РФ Владимира Путина "О Федеральной службе войск национальной гвардии", сообщает российский "Интерфакс".

Согласно указу, ведомство наделяется порядка 100 полномочий.

Документом предусмотрено участие войск в обеспечении режима военного времени, планирование совместных действий с Вооруженными силами РФ, воинскими формирования и органами в целях обороны страны.

Согласно документу, Росгвардия организует проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в России.

"Участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по информационному противоборству", – отмечается в документе.

Этим же указом президент РФ разрешил руководителю службы иметь 7 заместителей. Кроме того, в документе официально фигурирует сокращенное наименование службы – Росгвардия.

Указом Путина новое ведомство получило право в разработке мер по обеспечению авиационной безопасности в области гражданской авиации.

Документом установлено право Росгвардии участвовать в государственном оборонном заказе, формировать свои запросы, взаимодействовать с оборонными и научными предприятиями для создания новой техники и вооружения в интересах ведомства.

Как известно, президент России Владимир Путин создал Национальную гвардию на базе Внутренних войск МВД РФ в апреле 2016 года.

Темы: Росcия Путин
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