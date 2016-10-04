Российский олигарх хочет застроить Крым "Петрушкой"

3299 просмотров
0
Вторник, 4 октября 2016, 12:34

Российский олигарх Александр Лебедев, которого когда-то прочили на место посла в Украину, намерен построить в аннексированном Крыму сеть ресторанов быстрого питания "Петрушка".

Об этом пишет крымское издание 15 минут со ссылкой на Forbes.

После аннексии McDonald’s отказался работать на полуострове.

Лебедев намерен открыть кафе в Алуште и в других городах оккупированного Россией Крыма, в первую очередь Ялте, Симферополе, парке "Тайган" в Белогорске, Керчи и Севастополе.

Он рассчитывает, что один чек будет в пределах 150-200 рублей (60-82 грн).

Олигарх похвастался, что в Алуште также есть сеть его отелей.


Темы: Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
FM-вещание на Крым могут начать через несколько месяцев 4 октября 2016, 13:09
Крымчанин Османов нашелся в Казани 4 октября 2016, 11:37
Одесский суд назвал незаконным запрет вывоз вещей из Крыма 2 октября 2016, 11:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Гриневич рассказала, когда и как будут расти зарплаты учителей
Участникам АТО объясняют, что делать, если не везут бесплатно
Россия до сих пор не пустила консула к задержанному Сущенко
ГПУ хочет вернуть общий надзор и контролировать НАБУ – Сотник
Все новости
Фото

Мусульманка в хиджабе впервые снялась для Playboy

Аптечки і патрони

Что возят волонтеры на фронт на третьем году войны