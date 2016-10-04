У ГПУ есть претензии к запорожскому прокурору. Активисты его защищают

498 просмотров
0
Вторник, 4 октября 2016, 13:05

Генпрокуратура установила ряд нарушений при проверке деятельности прокуратуры Запорожской области.

Об этом сообщают во вторник "Українські новини", ссылаясь на источник в Генпрокуратуре.

"Результаты проверки показали, что принятые руководством прокуратуры Запорожской области меры оказались недостаточными для обеспечения надлежащей реализации полномочий прокуроров в условиях законодательных изменений и реформирования. В организации работы органов прокуратуры – существенные недостатки и просчеты, что требует принятия неотложных дополнительных мер для исправления положения", – заявил собеседник агентства.

По его словам, при проверке были установлены существенные нарушения требований закона о люстрации и другие нормативные документы по этим вопросам.

"Недостаточная результативность оперативного рассмотрения руководством прокуратуры, прежде всего, вопросов досудебного расследования... Не уделяется должное внимание расследованию уголовных производств", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, допускаются нарушения при определении квалификации преступления, а также случаи нерегистрации уголовных преступлений.

Он утверждает, что во время досудебного расследования в актуальных уголовных процессах, которые получили широкий общественный резонанс (в частности, преступления во время "Революции Достоинства"), руководство областной прокуратуры не осуществляло персональное процессуальное руководство и поддержку государственного обвинения в суде.

В то же время сам прокурор Запорожской области Александр Шацкий обратился с иском в суд с просьбой признать незаконным приказ генпрокурора о проведении проверок в прокуратуре и отстранение его от должности.

Об этом "Украинской правде" сообщили активисты, проводящие во вторник митинг под стенами ГПУ.

Активисты требуют встречи с Луценко, а также оставить Шацкого на должности прокурора области.

Они отмечают, что Шацкий был одним из организаторов Майдана в Запорожье и его кандидатура была выдвинута непосредственно на Майдане.

По словам активистов, с августа 2016 года по приказу Луценко в областной прокуратуре начались одна за другой проверки.

"Во время последней, инициированной нардепом Карпунцовым, Шацкого даже отстранили от должности на период проверки, но пока он остается в должности. Также прокурор области подал в суд на генпрокурора Луценко о незаконности назначенной им проверки и незаконности отстранения от должности. Дело рассматривает Киевский окружной административный суд", – сообщили митингующие.

Темы: Генпрокуратура Запорожье
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Суд вернул заводу Малышева имущество на 20 млн, потерянное из-за аферы 4 октября 2016, 12:03
ГПУ дала Германии дополнительные гарантии для экстрадиции банкира Курченко 3 октября 2016, 16:14
Яценюк, Кличко и Москаль игнорируют вызовы на допрос – ГПУ 3 октября 2016, 13:58
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Гриневич рассказала, когда и как будут расти зарплаты учителей
Участникам АТО объясняют, что делать, если не везут бесплатно
Россия до сих пор не пустила консула к задержанному Сущенко
ГПУ хочет вернуть общий надзор и контролировать НАБУ – Сотник
Все новости
Фото

Мусульманка в хиджабе впервые снялась для Playboy

Аптечки і патрони

Что возят волонтеры на фронт на третьем году войны