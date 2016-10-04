Новые контрактники одноразово получают до 10 "минималок"

Переходя на контракт мобилизованные военнослужащие, не увольняясь с военной службы, получают одноразовое денежное вознаграждение в размере от 8 до 10 минимальных зарплат.

Об этом во вторник сообщил представитель Минобороны подполковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает Укринформ.

"Мобилизованные военнослужащие могут заключить контракт с Вооруженными Силами Украины, не увольняясь с военной службы. Государством предусмотрено социальную защиту этой категории военнослужащих. Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, им выплачивается одноразовое денежное вознаграждение (офицеру - десять минимальных зарплат или 14 500 грн , сержанту - девять или 13 050 грн, солдату - восемь или 11 600 грн)", - сообщил он.

Гуцуляк отметил, что за этими военнослужащими сохраняется рабочее место и средний заработок, а также не прекращается выплата пенсий.

"Указанные льготы сохраняются до завершения особого периода и объявления общей демобилизации", - рассказал он.

В Минобороны также напомнили, что гарантированное ежемесячное денежное обеспечение для солдата военной службы по контракту первого года службы с начала года составляет от 7 тыс. грн, для офицера - от 9 тыс. грн.

Кроме того, приказом Министерства обороны Украины (от 22.07.2016 № 375) с июля этого года на сумму до 800 грн, в зависимости от выслуги лет, увеличено денежное обеспечение контрактников, проходящих службу на боевых командных должностях сержантского состава.

Это командиры отделений, командиры боевых машин, БМП, танков, орудий, минометов, главные старшины всех уровней и тому подобное.

Как известно, в Украине 4 октября начался осенний призыв на срочную военную службу.