В Московской области РФ снесут храм Киевского Патриархата

Российский суд постановил снести в Московской области храм Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Об этом на своих страницах в Facebook написали митрополит Адриан (Старина) и иеромонах Святослав Скороход.

По словам Скорохода в понедельник, 3 октября московская областной суд вынес решение по Апелляционному иску.

"С третьего октября 2016 вступает в силу окончательный приговор в сносе нашего Свято-Троицкого храма в г. Ногинске Московской области удовлетворив истца Админиcтрацию Ногинського района (а по сути Московскую Патриархию) и решение первой судебной инстанции Ногинского городского суда. Согласно постановлению храм будет снесен в 4-месячный срок за наш счет", - написал он.

Он также сообщил, что накануне заседания суда на адвоката Горюнову Татьяну Федоровну было совершено нападение.

"Вечером возвращаясь домой неизвестные из машины начали по ней стрелять, после угрожая по-телефону расправой в случае дальнейшей поддержки и защиты нашего храма в суде", - написал он.

Свято-Троицкий храм является парафией Богородской епархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Украинская правда