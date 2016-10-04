В Московской области РФ снесут храм Киевского Патриархата

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Вторник, 4 октября 2016, 14:29

Российский суд постановил снести в Московской области храм Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Об этом на своих страницах в Facebook написали митрополит Адриан (Старина) и иеромонах Святослав Скороход.

По словам Скорохода в понедельник, 3 октября московская областной суд вынес решение по Апелляционному иску.

"С третьего октября 2016 вступает в силу окончательный приговор в сносе нашего Свято-Троицкого храма в г. Ногинске Московской области удовлетворив истца Админиcтрацию Ногинського района (а по сути Московскую Патриархию) и решение первой судебной инстанции Ногинского городского суда. Согласно постановлению храм будет снесен в 4-месячный срок за наш счет", - написал он.

Он также сообщил, что накануне заседания суда на адвоката Горюнову Татьяну Федоровну было совершено нападение.

"Вечером возвращаясь домой неизвестные из машины начали по ней стрелять, после угрожая по-телефону расправой в случае дальнейшей поддержки и защиты нашего храма в суде", - написал он.

Свято-Троицкий храм является парафией Богородской епархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Украинская правда

Темы: церковь Росcия
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IP: 194.44.160.---Семенен04.10.2016 14:54
Моду валити церкви в них заповадив Батий, так що то на генному рівні ще з часів Батия. При Чингізхані такого не було, тоді вони просто в храмах поселялися і робили гульбища. Кіріл нащадок Чингізхана, як видно:).
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