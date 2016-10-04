Парубий поддержал продление моратория на продажу земли

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Вторник, 4 октября 2016, 15:16

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поддержал продление моратория на продажу земли и считает, что такое решение парламент сможет согласовать в ближайшее время.

Об этом он заявил на встрече с аграриями во вторник, сообщили "Украинской правде" в пресс-службе спикера.

"Мораторий на продажу земли должен быть продлен. А вместе с ним должны быть одновременно приняты законодательные акты, регулирующие эту сферу", – заявил Парубий.

Спикер сообщил, что будет внедрен "единый аграрный день в парламенте для системного рассмотрения необходимых вопросов в этой сфере".

Парубий считает, что "есть все шансы выйти в ближайшее время на системное решение".

"Сейчас идет дискуссия на уровне глав фракций с тем, чтобы выйти на одно системное согласованное решение, которое будет иметь целью как продление моратория, так и одновременно перечень законодательных актов, которые Верховная Рада должна принять для упорядочения рынка земли", – рассказал спикер.

"Уверен, что по тем позициям, которые не предусматривают политических спекуляций, а предусматривают системный основательный подход, мы выйдем на системный документ о продлении моратория", – добавил он.

Как сообщалось, фракции "Народного фронта", "Батькивщины" и "Радикальной партии" выступают за продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

В то же время, 3 октября в ходе посвященного обнародованию материалов второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины конференц-колла глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден, говоря о земельной реформе отметил, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов.

"Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", – сказал представитель МВФ.

Украинская правда

Темы: земля Верховная Рада
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Комментарии — 2
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IP: 46.219.247.---Andrey Hrab04.10.2016 16:12
Ну в чем он прав - так это в необходимости избежать ВСЯЧЕСКИХ политических спекуляций на этом вопросе. Он имеет чисто экономическую природу.
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IP: 37.52.132.---vasyapupkin04.10.2016 15:53
Ці так звані аграрії, а насправді латифундисти сплачують людям власникам паїв від 1 до 1,5 тис. грн. за гектар. Тобто при оренді трьох гектарів за 20 років селянин заробить 60 тисяч гривень.Ці кошти він зможе заробити продавши пай по державній вартості 22 тис грн за гектар. Чи багато власників паїв проживуть 20 років?Агрохолдинги платять копійки людям і виступають проти продажу землі, а депутати їм підспівують. Продаж земель для індивідуального будівництва не заборонено, і чомусь ні китайці ні поляки їх не скупили як страшать нас народні обідранці. А ще для рівності згідно Конституції нехай введуть мораторій на продаж квартир, автомобілів , тварин та іншого. В село той Парубій хай приїде і власників паїв запитає чи знімати мораторій.
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