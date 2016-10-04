Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поддержал продление моратория на продажу земли и считает, что такое решение парламент сможет согласовать в ближайшее время.



Об этом он заявил на встрече с аграриями во вторник, сообщили "Украинской правде" в пресс-службе спикера.



"Мораторий на продажу земли должен быть продлен. А вместе с ним должны быть одновременно приняты законодательные акты, регулирующие эту сферу", – заявил Парубий.



Спикер сообщил, что будет внедрен "единый аграрный день в парламенте для системного рассмотрения необходимых вопросов в этой сфере".



Парубий считает, что "есть все шансы выйти в ближайшее время на системное решение".



"Сейчас идет дискуссия на уровне глав фракций с тем, чтобы выйти на одно системное согласованное решение, которое будет иметь целью как продление моратория, так и одновременно перечень законодательных актов, которые Верховная Рада должна принять для упорядочения рынка земли", – рассказал спикер.



"Уверен, что по тем позициям, которые не предусматривают политических спекуляций, а предусматривают системный основательный подход, мы выйдем на системный документ о продлении моратория", – добавил он.

Как сообщалось, фракции "Народного фронта", "Батькивщины" и "Радикальной партии" выступают за продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

В то же время, 3 октября в ходе посвященного обнародованию материалов второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины конференц-колла глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден, говоря о земельной реформе отметил, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов.

"Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", – сказал представитель МВФ.

Украинская правда