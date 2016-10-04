"Потерпевшие" в суде свидетельствуют, что Чийгоз невиновен

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Вторник, 4 октября 2016, 19:31

4 октября в так называемом "Верховном суде" аннексированного Крыма закончилось очередное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, на котором допросили трех "пострадавших".

Об этом сообщает КрымSOS со ссылкой на источник.

"Опрошенные рассказали, что не видели Чийгоза 26 февраля под стенами Верховной Рады Крыма и о его действиях ничего сообщить не могут. Один из пострадавших рассказал, что пришел в тот день под здание Верховной Рады поддержать антимайдан", - сообщил источник.

Еще двое "пострадавших" не явились на заседание суда.

Прокурор заявил ходатайство об их принудительном доставлении в суд.

Указывается, что в целом из 84 "пострадавших", которые проходят по делу "26 февраля", на данный момент опрошено 55 человек.

На этой неделе запланировано еще три заседания по делу Ахтема Чийгоза. Следующее пройдет в среду, 5 октября.

Как известно, 29 сентября, суд продлил арест для заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза до января 2017 года.

Его обвиняют в участии в акции протеста против аннексии полуострова 26 февраля 2014.

Темы: суд крымские татары
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