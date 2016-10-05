Россия стала одной из тем дебатов кандидатов в вице-президенты США

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Среда, 5 октября 2016, 07:20

Одним из заметных вопросов дебатов кандидатов в вице-президенты США от Демократической и Республиканской партии стала российская агрессия.

Об этом пишет Радио Свобода.

В ходе дебатов оба кандидата заявили о необходимости более решительного ответа со стороны Соединенных Штатов на опасные для международной безопасности действия России.

И кандидат Демократической партии сенатор Тим Кейн, и кандидат Республиканской партии Майк Пенс попытались выставить отношения США с Россией как слабое место оппонентов.

Республиканец Майк Пенс пошел дальше демократа Тима Кейна в критике Владимира Путина, объясняя, что многие высказывания Дональда Трампа о Владимире Путине воспринимаются превратно. Он заявил, что именно после политики "перезагрузки", одним из авторов которой была Хиллари Клинтон, Владимир Путин пошел на аннексию Крыма, вторжение в Украину и вмешательство в сирийский конфликт на стороне Асада.

Агрессивный русский медведь, как выразился Кейн, никогда не умирал, он лишь впадал в спячку. Пенс подверг критике администрацию Барака Обамы и Хиллари Клинтон за то, что они предоставили свободу действий Путину.

Он так объяснил заявление Трампа о том, Путин - сильный лидер: "Когда мы видим, как маленький запугивающий мир руководитель России выглядит более сильным на мировой арене, чем лидер Америки, - это констатация неприятного факта, а не одобрение Владимира Путина Дональдом Трампом".

Кандидат Республиканской партии заявил о том, что для защиты мирного населения в Сирии Соединенные Штаты должны занять решительную позицию вплоть до нанесения ударов по сирийским правительственным войскам. На вопрос о том, каким образом Дональд Трамп добьется уважения Кремля Майк Пенс ответил одним словом: "сила".

Кандидат Демократической партии Тим Кейн представил Хиллари Клинтон в качестве благоразумного твердого лидера, способного как сотрудничать с Россией, в том числе в переговорах о сокращении ядерных вооружений, политике "перезагрузки", так и быть жесткой, когда того требуют обстоятельства.

Приведя в пример тесные связи людей из окружения Трампа с Россией и Украиной, заявив о том, что у самого Трампа может быть большой деловой интерес к России, кандидат в вице-президенты от Демократической партии объявил, что "американцы должны испытывать тревогу по поводу того, чьи интересы будет защищать Трамп - интересы Америки или свои собственные".

В ответ на вопрос о том, почему не сработала политика "перезагрузки" Кейн ответил коротко: "Владимир Путин. Владимир Путин диктатор. Он не лидер. Те, кто думает по-иному, не знакомы с историей России".

Темы: США Росcия Сирия
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