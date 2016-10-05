ФСБ пришла с обыском к члену регионального меджлиса в Феодосии
В Крыму в доме члена феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова утром 5 октября ФСБ России проводит обыск.
Об этом в Facebook написал сам Кадыров.
"У меня сейчас идет обыск ФСБ, всех неравнодушных прошу меня поддержать своим присутствием! Феодосия, ул. Гарнаева, дом №36", – сообщил Кадыров.
Также информацию об обыске у Кадырова изданию "Крым Реалии" подтвердил первый заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.
"Подтверждаю. Сам Сулейман-агьа трубку не берет, наши ребята сейчас к нему подъедут", – сообщил Джелял.
Как известно, после аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.
Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.
Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех украинских политзаключенных и заложников.