ФСБ пришла с обыском к члену регионального меджлиса в Феодосии

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Среда, 5 октября 2016, 08:46
Fb Сулейман Кадыров

В Крыму в доме члена феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова утром 5 октября ФСБ России проводит обыск.

Об этом в Facebook написал сам Кадыров.

"У меня сейчас идет обыск ФСБ, всех неравнодушных прошу меня поддержать своим присутствием! Феодосия, ул. Гарнаева, дом №36", – сообщил Кадыров.

Также информацию об обыске у Кадырова изданию "Крым Реалии" подтвердил первый заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

"Подтверждаю. Сам Сулейман-агьа трубку не берет, наши ребята сейчас к нему подъедут", – сообщил Джелял.

Как известно, после аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.

Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех украинских политзаключенных и заложников.

Темы: Крым крымские татары права человека
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