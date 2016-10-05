Экс-судья Царевич подала иск к Порошенко

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Среда, 5 октября 2016, 09:57

Бывшая судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич, уволенная за нарушение присяги, обжаловала свое увольнение в Высшем административном суде.

Об этом сообщают в среду "Українські новини", ссылаясь на источник в суде.

"Царевич подала в суд иск к президенту 30 сентября", – сказал он.

Высший админсуд уже определил судью для рассмотрения данного иска.

Как известно, президент Петр Порошенко уволил судью Печерского райсуда Оксану Царевич в связи с нарушением присяги 29 сентября.

Ранее Высший совет юстиции, рассмотрев дисциплинарное дело, открытое по Царевич, принял решение о внесении представления президенту об освобождении от должности этой судьи.

В частности, в представлении отмечалось, что действия судьи Царевич при рассмотрении десяти дел в отношении водителей – участников акций протестов в период с ноября 2013 носят предвзятый характер.

Сущность таких действий доказывает нарушение судьей основ правосудия, верховенства права, необеспечение права на справедливый суд, неуважение к правам и свободам человека.

Ранее прокуратура Киева допросила Царевич по подозрению в вынесении заведомо неправомерных решений в отношении активистов Автомайдана.

11 марта Винницкий городской суд избрал мерой пресечения для судьи Печерского райсуда Киева личное обязательство сроком на 2 месяца с необходимостью носить электронный браслет.

В июле 2015 года Царевич опять взялась вершить правосудие.

Темы: суд Евромайдан
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