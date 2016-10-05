Подполковник и майор полиции задержаны на взятке в Днепре

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Среда, 5 октября 2016, 10:34

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала на взятке и.о. заместителя начальника одного из районных отделений полиции Днепра и начальника сектора того же отделения.

Об этом сообщает в среду пресс-центр СБУ.

Вымогатели требовали от местного предпринимателя, который продавал ликероводочные изделия, ежемесячно платить им 4 Тысячи гривен за непрепятствование торговле.

Правоохранители задержали одного из взяточников на рабочем месте при получении неправомерной выгоды, а его сообщника – в автомобиле.

Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Темы: СБУ взятка полиция
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