Рада просит мир осудить РФ за преследование Сущенко и Семены

991 просмотр
0
Среда, 5 октября 2016, 11:45

Верховная Рада приняла заявление о незаконном лишении российскими властями свободы украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.

За соответствующее постановление №5220 проголосовали 210 депутатов.

Обращение адресовано Европейскому парламенту, парламентам государств-членов Европейского Союза, США, Канады и Японии, действующему главе ОБСЕ и министру иностранных дел ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации Дуне Миятович.

"Требуем жесткой реакции мира", – сказала докладчица Мария Ионова

"Требуем освобождения Сущенко, закрытия абсурдного дела против Семены, чтобы он мог выехать из аннексированного Крыма", – добавила она.

В приложении к постановлению сказано: "Обращаемся к Вам с настойчивым призывом консолидировать усилия по освобождению украинских журналистов, осудить действия Российской Федерации, которые грубо нарушают права человека, содействовать немедленному допуску консульских должностных лиц Украины и адвоката к удерживаемому Роману Сущенко".

"Лишь совместными действиями Украины и международного сообщества мы можем остановить грубые нарушения прав человека, которые, к сожалению, становятся постоянной практикой в Российской Федерации", – говорится в нем.

"Оппозиционный блок" не дал ни одного голоса за это постановление, а Игорь Шурма даже высказался против, в группе "Видродження" поддержал обращение лишь Валентин Ничипоренко, группа "Воля народ" дала четыре голоса – Василия Петёвки, Виктора Развадовского, Евгения Рыбчинского и Юрия Шаповалова.

Алена Рощенко, УП

Темы: СМИ Росcия Верховная Рада ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Фейгин допускает, что Сущенко в России хотят осудить и обменять 5 октября 2016, 11:13
Сущенко подавлен, переживает о семье – правозащитница 5 октября 2016, 09:27
Обвинение Сущенко предъявят 7 октября – Фейгин 5 октября 2016, 02:54
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Гройсману передали компромат на Насирова
Рада просит мир осудить РФ за преследование Сущенко и Семены
Премьер рассказал о новом Налоговом кодексе
Рада призвала другие страны ввести санкции в связи с запретом Меджлиса
Все новости
Образование

Как старшеклассников учат думать и все анализировать

Нобель-2016

Нобелевскую премию-2016 по физике получили сразу трое ученых