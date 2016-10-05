Рада просит мир осудить РФ за преследование Сущенко и Семены

Верховная Рада приняла заявление о незаконном лишении российскими властями свободы украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.

За соответствующее постановление №5220 проголосовали 210 депутатов.

Обращение адресовано Европейскому парламенту, парламентам государств-членов Европейского Союза, США, Канады и Японии, действующему главе ОБСЕ и министру иностранных дел ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации Дуне Миятович.

"Требуем жесткой реакции мира", – сказала докладчица Мария Ионова

"Требуем освобождения Сущенко, закрытия абсурдного дела против Семены, чтобы он мог выехать из аннексированного Крыма", – добавила она.

В приложении к постановлению сказано: "Обращаемся к Вам с настойчивым призывом консолидировать усилия по освобождению украинских журналистов, осудить действия Российской Федерации, которые грубо нарушают права человека, содействовать немедленному допуску консульских должностных лиц Украины и адвоката к удерживаемому Роману Сущенко".

"Лишь совместными действиями Украины и международного сообщества мы можем остановить грубые нарушения прав человека, которые, к сожалению, становятся постоянной практикой в Российской Федерации", – говорится в нем.

"Оппозиционный блок" не дал ни одного голоса за это постановление, а Игорь Шурма даже высказался против, в группе "Видродження" поддержал обращение лишь Валентин Ничипоренко, группа "Воля народ" дала четыре голоса – Василия Петёвки, Виктора Развадовского, Евгения Рыбчинского и Юрия Шаповалова.

Алена Рощенко, УП