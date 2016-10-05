Поводом для обыска у крымского татарина стали слова "Крым - это Украина"

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Среда, 5 октября 2016, 13:37

ФСБ закончила обыск в доме крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова.

Об этом в Facebook сообщает активист Заир Смедляев.

В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Кадырова подозревают в "призывах к непризнанию границ Российской Федерации и поддержке крымскотатарского батальона "Аскер".

"Якобы в репортаже от 29 марта был показан материал, в котором Сулейман говорил: "Крым-это Украина", - сообщил Смедляев. 

В комментарии Крым.Реалии Смедляев уточнил, что материал был показан на крымскотатарском телеканале ATR.

Ранее сообщалось, что в Крыму в доме члена феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова утром 5 октября ФСБ России проводила обыск.

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары
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