МИД предлагает взвесить все риски визового режима с Россией

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Среда, 5 октября 2016, 13:50

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.

Об этом он сказал журналистам в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия будет пытаться максимально усложнить процедуру получения виз, возможно, вместо этого предлагая какие-то формы гражданства. Поэтому все эти риски должны быть четко нами изучены, и на основании этого мы будем, соответственно, принимать решение. Именно это и является ключевым элементом нашей позиции", – сказал министр.

При этом глава МИД отметил, что украинская сторона готова к введению процесса выдачи виз.

"Мы оценивали нужды МИД для того, чтобы ввести выдачу виз – это и дополнительные консульские должности, дополнительное оборудование. Это все мы должны сделать, в принципе мы готовы... но,  должны четко сказать, что это не вопрос недель, этот вопрос требует и серьезной политической проработки и логистики", – сказал он.

Министр подчеркнул, что необходимость усиления безопасности на границах с украинской стороны является безусловной. По его словам, для этого необходимо поддерживать работу украинских спецслужб.

Климкин добавил: "Мы должны понимать, что к визовому режиму, к сожалению, российские спецслужбы будут очень быстро приспосабливаться. Нам надо сделать не политические жесты, а реально бороться с Россией как агрессором".

Как сообщалось, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширения санкций.

Министр иностранных дел выразил надежду, что украинский консул сможет получить разрешение на встречу с Сущенко в ближайшее время.

"Мы сейчас выбиваем этот доступ. Очень надеюсь, что он будет получен уже сегодня", - сказал Климкин журналистам в среду.

Министр также отметил, что необходимо продолжить давление на РФ.

"Я продолжаю разговаривать с нашими международными партнерами, чтобы мы четко дали сигнал России - такая провокация не пройдет", - сказал П.Климкин.

Как сообщалось, в Москве был задержан украинский журналист Р.Сущенко за якобы "шпионскую акцию".

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал его на 2 месяца по уголовному делу о шпионаже.

В Киеве назвали задержание журналиста провокацией, а его обвинения в шпионаже надуманными.

Темы: МИД Росcия визы
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IP: 95.132.116.---kerubino05.10.2016 14:17
Ризики для жирних котів від влади ,які ведуть бізнес навіть під час агресіі ?
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