Путин провел "ротацию" в своей администрации
Вячеслава Володина уволили с должности первого заместителя главы администрации президента России.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает "Медуза".
Указывается, что на эту должность назначен Сергей Кириенко, ранее возглавлявший "Росатом".
В то же время ожидается, что Володин станет спикером нижней палаты парламента РФ.
Володин занимал должность первого заместителя главы кремлевской администрации с 2011 года. На этом посту он курировал внутреннюю политику.
С апреля по август 1998 году (во время президентства в России Бориса Ельцина) Кириенко был премьер-министром России.
В августе 1998-го в стране начался экономический кризис, правительство объявило дефолт по государственным ценным бумагам, курс рубля обвалился.