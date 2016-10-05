Путин провел "ротацию" в своей администрации

2124 просмотра
0
Среда, 5 октября 2016, 15:12

Вячеслава Володина уволили с должности первого заместителя главы администрации президента России.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает "Медуза".

Указывается, что на эту должность назначен Сергей Кириенко, ранее возглавлявший "Росатом".

 
Сергей Кириенко
Фото: ria.ru

В то же время ожидается, что Володин станет спикером нижней палаты парламента РФ.

Володин занимал должность первого заместителя главы кремлевской администрации с 2011 года. На этом посту он курировал внутреннюю политику.

С апреля по август 1998 году (во время президентства в России Бориса Ельцина) Кириенко был премьер-министром России.

В августе 1998-го в стране начался экономический кризис, правительство объявило дефолт по государственным ценным бумагам, курс рубля обвалился.

Темы: Росcия Путин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
МИД предлагает взвесить все риски визового режима с Россией 5 октября 2016, 13:50
МИД официально рекомендовал украинцам не ездить в Россию 5 октября 2016, 13:30
Украина требует от РФ освободить Сущенко и просит помощи ОБСЕ 5 октября 2016, 13:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Династия депутата от БПП раздерибанила заводь в Виннице – расследование
Данилюк допускает возможное повышение Пенсионного возраста
МИД предлагает взвесить все риски визового режима с Россией
МИД официально рекомендовал украинцам не ездить в Россию
Все новости
Интервью

Александр Линчевский о том, как Минздрав будет реформировать здравоохранение

На старому місці

Як в Харкові створюють Арт-завод "Механіка"