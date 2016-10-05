Путин провел "ротацию" в своей администрации

Вячеслава Володина уволили с должности первого заместителя главы администрации президента России.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает "Медуза".

Указывается, что на эту должность назначен Сергей Кириенко, ранее возглавлявший "Росатом".

Сергей Кириенко Фото: ria.ru

В то же время ожидается, что Володин станет спикером нижней палаты парламента РФ.

Володин занимал должность первого заместителя главы кремлевской администрации с 2011 года. На этом посту он курировал внутреннюю политику.

С апреля по август 1998 году (во время президентства в России Бориса Ельцина) Кириенко был премьер-министром России.

В августе 1998-го в стране начался экономический кризис, правительство объявило дефолт по государственным ценным бумагам, курс рубля обвалился.