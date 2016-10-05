У компании Фирташа отобрали 95 га леса на Житомирщине

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Среда, 5 октября 2016, 16:09

Прокуратура доказала в Высшем административном суде Украины незаконность изъятия 95 га леса в Житомирской области с целью дальнейшей добычи титановой руды.

Как сообщает прокуратура Житомирской области, суд поддержал ее позицию по признанию противоправным и отмене решения Житомирского областного совета об изъятии лесных насаждений площадью 95 га из коммунальной собственности для передачи частному предприятию.

Высший админсуд не удовлетворил кассационную жалобу Житомирского облсовета и оставил в силе постановление Житомирского окружного админсуда об удовлетворении иска прокуратуры.

28 мая 2015 года Житомирской облсовет изъял в пользу ООО "Межиреченский горно-обогатитетельный комбинат" четыре участка общей площадью 95 га земли лесохозяйственного назначения. Позже их целевое назначение изменили на использование для добычи титановых руд.

"Межиреченский горно-обогатитетельный комбинат" входит в состав Group DF Дмитрия Фирташа и находится в Иршанске Житомирской области, вместе с еще двумя предприятиями группы – "Иршанским ГОК" (нынче отобрано государством) и "Валки-Ильменит".

Прокуратура считает решение облсовета противоправным. В частности, с нарушением требований земельного и природоохранного законодательства из постоянного пользования изъяли значительную площадь леса с дальнейшей передачей для добычи ильменитовых руд (оксид титана) обществу с ограниченной ответственностью.

Прокуратура области обжаловала решение областного совета в Житомирском окружном административном суде – и тот отменил упомянутое решение. Однако областной совет направил кассационную жалобу в Высший административный суд Украины.

Высшая судебная инстанция эту жалобу не удовлетворила.

"Благодаря последовательной позиции прокуратуры Житомирской области предупреждено незаконное изъятие и передача 95 га многолетних лесных насаждений субъекту хозяйствования", – подчеркивает прокуратура.

УП, "Наші гроші"

Темы: Фирташ суд Житомир земля
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