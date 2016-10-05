РФ пристановила сотрудничество с США по ядерным испытаниям

Российская Федерация приостановила действие соглашения о сотрудничестве с США в сфере научных исследований и разработок в ядерной и энергетической сферах.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Соглашение было подписано в сентябре 2013 года.

Как заявили в правительстве, введение США антироссийских санкций "непосредственно затронуло направления сотрудничества" предусмотренные договором.

В частности, США в апреле 2014 года объявили корпорации "Росатом" о приостановке сотрудничества в области атомной энергетики в связи с событиями на Украине, а в дальнейшем американцами были отменены "двусторонние встречи и мероприятия".

Также правительство объявило о прекращении действия исполнительного соглашения о сотрудничестве "Росатома" и министерства энергетики США "о сотрудничестве в проведении исследований возможности конверсии российских исследовательских реакторов на использование низкообогащенного уранового топлива", заключенного в 2010 году.

"По состоянию на февраль 2016 года Соглашение в основном выполнено, работы по исследованию возможности конверсии реакторов завершены", — говорится в справке к распоряжению.

В нынешних условиях, как сказано в документе, "дальнейшее сотрудничество с американской стороной", предполагающее в том числе "допуск американских граждан на российские ядерные объекты", "нецелесообразно".

"Регулярное продление США санкций против России, в число которых входит и приостановление российско-американского сотрудничества в области атомной энергетики, требует принятия контрмер в отношении американской стороны", - сказано в заявлении РФ. "За Российской Федерацией будет сохраняться возможность возобновить сотрудничество по Соглашению, когда это будет оправдано с точки зрения общего контекста отношений с США", - говорится в документе.

Meduza