Сайдик утверждает, что о Сущенко в Минске не говорили. Олифер говорит обратное
Трехсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске не обсуждала судьбу арестованного в России украинца Романа Сущенко.
Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Нет, эта фамилия не звучала", - сказал он в среду журналистам.
Между тем пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер утверждает, что украинская сторона на заседании ТКГ в Минске поставила вопрос незаконного содержания в России украинского журналиста Романа Сущенко.
"Отдельно Украина поставила вопрос незаконного содержания в СИЗО Москвы украинского журналиста Романа Сущенко", - написала Олифер на странице в Фейсбук по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в среду.
"Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік" - а хто такий тоді Сайдік?