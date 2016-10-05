Сайдик утверждает, что о Сущенко в Минске не говорили. Олифер говорит обратное

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Среда, 5 октября 2016, 20:55

Трехсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске не обсуждала судьбу арестованного в России украинца Романа Сущенко.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Нет, эта фамилия не звучала", - сказал он в среду журналистам.

Между тем пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер утверждает, что украинская сторона на заседании ТКГ в Минске поставила вопрос незаконного содержания в России украинского журналиста Романа Сущенко.

"Отдельно Украина поставила вопрос незаконного содержания в СИЗО Москвы украинского журналиста Романа Сущенко", - написала Олифер на странице в Фейсбук по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в среду.

Интерфакс-Украина

Темы: Минские соглашения СМИ ОБСЕ
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Комментарии — 3
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IP: 46.175.78.---vik735205.10.2016 22:25
Гармидер:
"Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік" - а хто такий тоді Сайдік?
Ви ж знаєте, що у божевільні мешкають Наполеони та інші дивні персонажі. Чим ці "посиделки" у "Гранд готелі" відрізняються від палати №6? Ці нікчемні папірці, які продукують сайдики, зайдики, кучми та медведчуки інакше як продуктом шизофренічної маячні, назвати важко.
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IP: 93.72.86.---Гармидер05.10.2016 21:42
"Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік" - а хто такий тоді Сайдік?
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IP: 109.95.47.---Fry05.10.2016 21:29
Треба було не "порушувати" (та ще так, що ніхто не почув) а вийти з цих переговорив, поки не буде виконано п. 2 Мінської угоди і звільнено всіх наших заручників.
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