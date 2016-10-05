Официальную Facebook-страницу пресс-центра штаба АТО взломали

Официальную страницу пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook взломали хакеры.

Такой вывод можно сделать из информации, которая начала появляться на странице пресс-центра АТО.

"Вы были сломаны! Пресс-центр АТО, пишите правду, а не врите, как вы всегда это делаете!" - говорится в сообщении, размещенном хакерами.

Взломавшие страницу называют сотрудников пресс-центра соучастниками военных преступлений против украинского народа.

Украинская правда