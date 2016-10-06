РФ направила в Средиземное море еще два военных корабля

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Четверг, 6 октября 2016, 02:56

Россия заявила о том, что направила еще два военных корабля в Средиземное море.

Представитель российского черноморского флота сообщил, что малые ракетные корабли "Серпухов" и "Зеленый Дол" 4 октября вышли из оккупированного Севастополя, а вечером в среду должны войдут в акваторию Средиземного моря.

Эти два судна имеют увеличенное водоизмещение, а кроме средств самообороны оснащены новейшим ракетным комплексом большой дальности.

Это сообщение появилось на следующий день после того, как Россия подтвердила направление ракетного комплекса С-300ВМ в сирийский порт Тартус в Средиземном море.

США прекратили сотрудничество с Россией по урегулированию ситуации в Сирии 3 октября. В Государственном департаменте заявили, что Москва не выполнила условия соглашения о содействии перемирию, подписанного в сентябре. Россия в ответ обвинила Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Сирии посредством сотрудничества с исламистами.

Радио Свобода

Темы: Росcия
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