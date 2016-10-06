В Днипре СБУ задержала на взятке полицейских

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Четверг, 6 октября 2016, 05:27

В Днипре СБУ задержала на взятке и.о. заместителя начальника одного из районных отделений полиции и начальника сектора того же отделения.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

"Вымогатели требовали от местного предпринимателя, который продавал ликероводочные изделия, ежемесячно платить им четыре тысячи гривен за непрепятствование торговли", - говорится в сообщении.

Один из правоохранителей был задержан при получении взятки на рабочем месте, его сообщник – в автомобиле.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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