АТО: За сутки 40 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов

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Четверг, 6 октября 2016, 07:41

За минувшие сутки боевики 40 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, размещенном на сайте Минобороны.

12 нарушений "режима тишины" зафиксировано на Луганском направлении.

"Противник предпринимал вооруженные провокаций в районе Новоалександровки, Новозвановки, Балки Крутенькой, Трехизбенка и Станицы Луганской, при этом применив стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. По Новоалександровке, Новозвановке и в районе Балки Крутенькой враг применил против сил АТО минометы 120-го калибра", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении зафиксировано 8 обстрелов.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Авдеевку, Пески, Опытное, Новгородское и Верхнеторецкое. Также возле Авдеевки и Верхнеторецкого сепаратисты били из минометов калибром 82-мм.

На Мариупольском направлении зафиксировано 20 случаев нарушения "тишины".

Боевики били в районе Водяного, Чермалыка, Марьинки, Широкино, Гнутово, Павлополя и Старогнатовки.

В районе Тарамчука террористы били из гранатометов, стрелкового оружия и миномета калибра 82-мм. Также возле Марьинки, Широкино и Гнутово "работал" снайпер.

Кроме того, за сутки в районе АТО зафиксирован пролет четырех беспилотников боевиков.

Темы: АТО Донбасс
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