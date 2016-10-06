Синоптики предупреждают о снижении температуры и заморозках
6 октября в Украине ожидается снижение температуры, а 7 октября – заморозки на поверхности почвы.
Об ухудшении погодных условий предупреждает в четверг пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По прогнозам Укргидрометцентра, 6 октября в Украине, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, ожидается снижение температуры: ночью до 4-10 °, днем до 12-17 °.
В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Ровенской областях ночью до 1-6 ° тепла, днем до 5-10 °, в Карпатах ночью и днем до 2 ° мороза - 4 ° тепла.
6-7 октября на Днестре на участке Галич - Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,0 м над текущими уровнями.
Также 6-7 октября в большинстве западных областей, 7 октября и в Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы (на западе местами и в воздухе) заморозки 0-5 °.