Порошенко поручил дипломатам добиться освобождения Сущенко

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Четверг, 6 октября 2016, 13:52

Президент Петр Порошенко дал поручения дипломатам предпринять все меры для скорейшего освобождения украинского журналиста Романа Сущенко и других удерживаемых в РФ соотечественников.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию вокруг Сущенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я дал соответствующие поручения для того, чтобы все украинские дипломатические возможности были использованы для того, чтобы мы вытащили и Панова, и Сущенко, и других украинских заложников-мучеников, которые находятся в РФ", – сказал Порошенко.

Как известно, в четверг МИД Украины вызывает консула России для объяснений относительно задержания Сущенко.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Там назвали фейком это заявление ФСБ.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

С требованием освободить Сущенко выступил ряд международных институций, в частности Репортеры без границ и уполномоченная ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович.

Темы: Сущенко Порошенко
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