Рада отменила налогообложение церковной благотворительности

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Четверг, 6 октября 2016, 16:53

Верховная Рада приняла закон, который уточняет статус неприбыльных организаций.

За это решение проголосовал 281 депутат.

Закон дополнил определение неприбыльной организации в Налоговом кодексе, согласно с которым теперь неприбыльными считаются и те религиозные организации, которые занимаются некоммерческой деятельностью (в том числе осуществлением гуманитарной помощи, благотворительной деятельности, меценатства, милосердия и тому подобное).

До сих пор неприбыльными считались лишь те, кто перераспределяет средства только на собственное содержание.

Также закон перенес еще на год перерегистрацию церквей в фискальных органах, потому что раньше они были обязаны сделать это до конца года. Как заявила глава комитета Нина Южанина, такая перерегистрация должна согласовываться с местными органами власти, поэтому занимает много времени и к 1 января ее осуществить невозможно.

Она добавила, что в противном случае после 1 января фискальные службы смогли бы облагать церковь налогами из-за благотворительной деятельности.

Докладывая законопроект, его соавтор Павел Унгурян заявил, что речь идет лишь об исправлении технической ошибки.

В свою очередь Оксана Продан заявила, что до сих пор даже помощь больному прихожанину церкви считалась распределением прибылей и подпадала под налогообложение.

Украинская правда

Темы: церковь Верховная Рада
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