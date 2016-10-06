173 военных погибли в Донбассе с начала года - Полторак

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Четверг, 6 октября 2016, 21:50

С начала года на Донбассе погибли 173 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, цитируя слова главы ведомства Степана Полторака.

"На сегодняшний день Россия продолжает политику целенаправленной эскалации конфликта. С началу 2016 года российские оккупационные войска более 12 000 раз нарушили режим прекращения огня, что привело к гибели 173 военнослужащих", - сообщил министр на встрече с руководителем главного штаба обороны ВС Швеции Денисом Гуленспоре.

"А на территории Украины незаконно находится 6000 военнослужащих ВС РФ", - добавил он.

Украинская правда

Темы: Минобороны Полторак Вооруженные силы
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