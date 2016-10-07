Россия пригрозила сбивать американские самолеты в Сирии

Россия выступила с косвенной угрозой сбивать американские самолеты в Сирии, если те будут осуществлять удары по войскам власти президента Сирии Башара аль-Асада, союзника Москвы.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как заявил представитель Министерства обороны России генерал Игорь Конашенков, комментируя наличие в Сирии российских средств противовоздушной обороны и недавнее размещение там дополнительной российской батареи ПВО, "боевые расчеты российских комплексов ПВО вряд ли будет время выяснять" прямой линии "(срочного телефонной связи между Россией и США - ред.) точную программу полета ракет и принадлежность их носителей ".

По его словам, "иллюзии дилетантов о существовании самолетов-"невидимок" могут столкнуться с реальностью, которая разочарует", а радиус действия размещенных в Сирии российских комплексов С-400 и С-300 "может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов".

При этом Конашенков отмечал, что, по его словам, "в ряде авторитетных западных СМИ публиковали "утечки" об обсуждении в администрации Белого дома возможности нанести ракетные и воздушные удары по позициям сирийских войск". Он добавил, что рекомендует "коллегам в Вашингтоне" "внимательно просчитать возможные последствия реализации таких планов".

Спикер также предупредил, что любые удары по частям Сирии, контролирующих силы режима, также "создадут явную угрозу российским военнослужащим", находящихся в этой стране.

В США раскритиковали эти заявления, заявив, что они не способствуют продвижению к какому-либо дипломатическому решению в отношении Сирии.

В то же время, сказал представитель Государственного департамента Джон Кирби, в администрации США обсуждают различные возможности влияния на положение в Сирии. И, по его словам, "не все эти возможности основаны на дипломатии".

Об обсуждении во власти США возможности осуществить ограниченные удары по позициям сирийских правительственных войск, чтобы остановить их наступление на районы со значительным гражданским населением, в частности, в городе Алеппо, написало на днях издание Washington Post.

Официально в Вашингтоне говорят, что не намерены втягиваться в сирийскую войну. Кроме того, в США выражали недоумение по поводу размещения в Сирии российских средств ПВО, учитывая, что авиации не имеет ни одна из группировок противников режима.

После выхода из переговоров по Сирии Вашингтон допускает, наряду с дипломатическим, также и военное решение сирийского кризиса. В то же время, главной целью США остается политическое решение конфликта.