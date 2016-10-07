Финляндия заявила о нарушении воздушного пространства российским СУ-27
Предположительно российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство Финляндии.
Об этом идет речь в сообщении министерства обороны Финляндии.
Инцидент произошел 6 октября около 16:43 по местному времени в Финском заливе к югу от Порвоо.
"Нарушение воздушного пространства продлилось около минуты и имело протяженность около 13 километров с максимальной глубиной около километра", — заявили в ведомстве.
Финские пограничники расследуют дело.
В то же время, как сообщает "РИА Новости", минобороны РФ заявило, что российский Су-27 совершал плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Финского залива и от маршрута не отклонялся.