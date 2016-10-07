В ЕС начала работу совместная пограничная служба

В Европейском союзе начала работать совместная пограничная служба - Европейская пограничная и береговая охрана.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Она должна усилить возможности ЕС контролировать наплыв беженцев и лучше защищать внешние границы Евросоюза.

Это агентство будет располагать 1000 пограничников из стран-членов ЕС и еще 1500 работников в резерве, а также техническм оборудованием, чтобы иметь возможность оперативно приходить на помощь странам, нуждающимся в ней.

Новая структура пришла на смену предыдущему пограничному агентству ЕС, известному как FRONTEX, которое имало значительно меньшие возможности и полномочия.

Церемония начала работы Европейской пограничной и береговой охраны состоялась в Болгарии, на ее границе с Турцией. Эта страна, среди других в Евросоюзе, подверглась наплыву беженцев.