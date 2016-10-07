Рыбалка рассказал, почему зарегистрировал свои торговые марки в оффшоре

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Пятница, 7 октября 2016, 12:25

Депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка утверждает, что его торговые марки зарегистрированы за границей во избежание рейдерских атак.

Об этом он заявил в пятницу журналистам в кулуарах Рады.

"Мы платим в Украине налоги, предприятие зарегистрировано в Украине... Действительно торговые марки зарегистрированы на иностранные компании, потому что наша компания и моя семья пережила три рейдерские атаки, у нас пытались забрать бизнес", – сказал он.

Рыбалка заверил, что не является владельцем или директором ни одной компании.

Как известно, ранее программа "Схемы" обнаружила, что Рыбалка регистрировал торговую марку "Семки" на офшорную кипрскую фирму.

Рыбалка является одним из основных спонсоров партии Ляшко.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: оффшоры Ляшко
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