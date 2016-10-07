Консул РФ таки появился в украинском МИД

883 просмотра
0
Пятница, 7 октября 2016, 12:44

Представитель консульства РФ на второй день после вызова из-за ситуации с задержанным в РФ журналистом Романом Сущенко, явился в МИД в пятницу.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Состоялась встреча с консулом посольства России. Украинская сторона выразила ему беспокойство в связи с непредоставлением вопреки положениям Венской конвенции о консульских сношениях и Консульской конвенции между Украиной и РФ разрешения на встречу консульского должностного лица Украины с незаконно задержанным на территории России украинским журналистом Романом Сущенко и игнорированием российской стороной многочисленных обращений посольства Украины в РФ по этому поводу ", - отметила она.

По словам Бецы, ему была передана также очередная нота протеста в связи с незаконным задержанием на территории России Сущенко и недопуском к нему украинского консула.

"Мы продолжаем усиливать давление на Россию с целью предоставления консулу разрешения на посещение Сущенко и предоставление ему необходимой консульской помощи", - добавила Беца.

Она напомнила, что ранее по этому поводу были направлены несколько нот в МИД России, обращение в следственное управление ФСБ и уполномоченному РФ по правам человека.

На странице ФБ департамента консульской службы МИД отмечается, что встреча проходила с первым секретарем по консульским вопросам Посольства РФ в Украине И.И.Завориним.

Темы: Сущенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Россия пытается сфабриковать обвинения против Сущенко – Климкин 7 октября 2016, 11:29
Российские СМИ выльют новую порцию грязи на Сущенко – адвокат 7 октября 2016, 09:53
Украинская делегация поднимет вопрос Сущенка в ООН 7 октября 2016, 02:56
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Дело Лавриновича ушло в суд
ОБСЕ подтвердила успешное разведение войск возле Петровского
За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб
Нобелевскую премию мира получил президентКолумбии
Все новости
Фестиваль

Украинские зрители помогли выбрать лучшие короткометражки года

Крутознавство

Cамые интересные новости от креативщика Влада Волочая