Польша упростила процедуру получения шенгенской визы в Киеве

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Пятница, 7 октября 2016, 12:49

Посольство Польши упрощает процедуру подачи гражданами Украины визовых ходатайств в визовые центры Киева.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

"С 3 октября 2016 заявитель, который планирует оформить шенгенскую визу в Польшу, должен обратиться с загранпаспортом в отделение Банка Идея или КредоБанка и осуществить предоплату для себя и, в случае необходимости, членов своей семьи (до четырех человек). При предоплате заявитель выбирает тип визы и сообщает контактный номер телефона", - сообщает департамент.

Указывается, что после осуществления предоплаты сервисного сбора и получения банковского кода PTN заявителю в течение 5 дней позвонит оператор колл-центра с 9:00 до 21:00 с понедельника по субботу (кроме выходных дней) и предложит дату подачи документов.

"Если предложенная дата не является приемлемой для заявителя, следующая автоматически выбранная системой дата будет второй раз предложена заявителю оператором в телефонном режиме", - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что упрощенный вариант регистрации на подачу визовых документов в Польшу будет действовать только в пунктах приема визовых анкет в Киеве.

"Нововведение должно существенно сократить процесс подачи документов на польскую визу, обезопасить систему от хакерских атак и направлено ограничить деятельность незаконных визовых посредников", - сказано в сообщении.

Указывается, что в случае успешного внедрения новой системы, она будет введена в визовых центрах и консульских учреждениях Польши во Львове, Луцке, Харькове, Одессе.

Украинская правда

Темы: Польша Киев визы
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IP: 93.73.193.---chookmas07.10.2016 12:54
Нормально.
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