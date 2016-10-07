Лукашенко заявил, что его армия готова защищать Россию от Запада

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Пятница, 7 октября 2016, 14:17

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия может рассчитывать на поддержку со стороны белорусской армии на западном направлении.

Об этом он сказал в пятницу во время встречи с депутатами, сообщают "РИА Новости".

"Мы вместе с русским народом, россиянами, будем защищать наше общее отечество на не менее важном для России западном направлении… На этом западном направлении мы будем здесь умирать, защищая Белоруссию и Россию", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что "белорусская армия оснащена самым современным оружием и способна дать отпор любому агрессору".

"Мы можем говорить о полной модернизации нашей армии, мы ее практически закончили. Мы ее приспособили к тем возможным войнам, которые могут быть развязаны против нашего государства – от борьбы в информационном пространстве до горячей войны", – заявил Лукашенко.

Темы: Лукашенко Беларусь Росcия армия война
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Комментарии — 1
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IP: 46.200.110.---sensor+207.10.2016 14:43
А мужыки то и не знали шо они готовы рассею защищать... Но раз Колхозник сказал сделаем вид шо поверим.
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