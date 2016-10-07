Лукашенко заявил, что его армия готова защищать Россию от Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия может рассчитывать на поддержку со стороны белорусской армии на западном направлении.

Об этом он сказал в пятницу во время встречи с депутатами, сообщают "РИА Новости".

"Мы вместе с русским народом, россиянами, будем защищать наше общее отечество на не менее важном для России западном направлении… На этом западном направлении мы будем здесь умирать, защищая Белоруссию и Россию", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что "белорусская армия оснащена самым современным оружием и способна дать отпор любому агрессору".

"Мы можем говорить о полной модернизации нашей армии, мы ее практически закончили. Мы ее приспособили к тем возможным войнам, которые могут быть развязаны против нашего государства – от борьбы в информационном пространстве до горячей войны", – заявил Лукашенко.