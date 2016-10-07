Апелляционный суд окончательно отобрал пенсию у Азарова

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Пятница, 7 октября 2016, 15:31

Апелляционный админсуд отменил решение Подольского райсуда Киева о восстановлении выплаты пенсии экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Киевский апелляционный административный суд по жалобе Пенсионного Фонда отменил решение Подольского районного суда Киева о восстановлении выплаты пенсии Николаю Азарову", - написал он.

Розенко отметил, что "несколько месяцев назад Подольский суд Киева принял решение восстановить пенсионные выплаты Азарову" и привел документ решения суда.

По его словам, после огласки этого дела, Подольский суд "бестолковым"опровержением" разродился, что мол они только обязали ПФ рассмотреть заявление Азарова".

"На нашем споре точку поставил Киевский апелляционный административный суд, который четко признал ошибку Подольского суда и отменил решение этого суда о возобновлении выплаты пенсии Азарову", - написал он.

Как известно, о решении Подольского районного суда Розенко на писал 8 сентября.

Украинская правда

Темы: Азаров пенсии
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IP: 212.90.52.---Нашихбють07.10.2016 15:53
На замітку горе-рехворматорам. Це рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який за скаргою Пенсійного Фонду скасував рішення Подільського районного суду м. Києва, наочно підтверджує що не можна огульно позбавляти роботи суддів, які є професіоналами, досконально знають матчастину та є морально справедливими.
При відповідальності, в т. ч. і своїми матеріальними статками кожного судді за неправосудне рішення, таких рішень буде набагато менше, а людям жити буде краще. На превеликий жаль в них «рехвормах» суду така відповідальність відсутня.
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