Украинцу Сущенко в РФ предъявили официальное обвинение
Российское следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже гражданину Украины, журналисту Роману Сущенко.
Об этом сообщил ТАСС его адвокат Марк Фейгин.
"Ему предъявлено обвинение. Следователь продолжает излагать фабулу", – сказал адвокат.
По словам Фейгина, его подзащитный не намерен в пятницу давать показания следователю в качестве обвиняемого, так как у него не было возможности пообщаться с адвокатом и согласовать позицию.
Вместе с тем, отмечает адвокат, Сущенко не признает вину.
Фейгин надеется попасть к подзащитному украинцу в понедельник, написал он в Twitter.
Всё, кто хотят помочь Роману Сущенко, могут обратиться к @MarkGalperin для организации передач в СИЗО. Сегодня первую передачу уже занесли.— Mark Feygin (@mark_feygin) October 7, 2016
Как известно, журналиста "Укринформа" Сущенко, который работает последние годы в Париже, задержали в Москве 30 сентября, во время его отпуска.
1 октября суд арестовал его на два месяца.
Жене Сущенко о его задержании стало известно 2 октября.
Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что Сущенко якобы является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины и его задержали при проведении "шпионской акции".
По утверждению ФСБ России, украинский журналист целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.
В отношении Сущенко ФСБ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").
Как отмечал Фейгин, его клиент приехал в Россию навестить родственников, а не по работе.
Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.
шось тут не то - працював у Парижі, а у відпустку поїхав до москви . . . . (?).