Украинцу Сущенко в РФ предъявили официальное обвинение

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Пятница, 7 октября 2016, 15:44

Российское следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже гражданину Украины, журналисту Роману Сущенко.

Об этом сообщил ТАСС его адвокат Марк Фейгин.

"Ему предъявлено обвинение. Следователь продолжает излагать фабулу", – сказал адвокат.

По словам Фейгина, его подзащитный не намерен в пятницу давать показания следователю в качестве обвиняемого, так как у него не было возможности пообщаться с адвокатом и согласовать позицию.

Вместе с тем, отмечает адвокат, Сущенко не признает вину.

Фейгин надеется попасть к подзащитному украинцу в понедельник, написал он в Twitter.

Как известно, журналиста "Укринформа" Сущенко, который работает последние годы в Париже, задержали в Москве 30 сентября, во время его отпуска. 

1 октября суд арестовал его на два месяца.

Жене Сущенко о его задержании стало известно 2 октября.

Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что Сущенко якобы является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины и его задержали при проведении "шпионской акции".

По утверждению ФСБ России, украинский журналист целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.

В отношении Сущенко ФСБ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").

Как отмечал Фейгин, его клиент приехал в Россию навестить родственников, а не по работе.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Темы: Сущенко Росcия Политзаключенные
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IP: 193.46.66.---Sergio_S07.10.2016 16:33
Константин Якименко:
шось тут не то - працював у Парижі, а у відпустку поїхав до москви . . . . (?).
И шо? В рашистском УК появилась статья за "шось тут не то"?
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IP: 89.19.100.---Константин Якименко07.10.2016 16:18
шось тут не то - працював у Парижі, а у відпустку поїхав до москви . . . . (?).
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