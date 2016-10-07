Лавринович об обвинении ГПУ: плод больного воображения

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Пятница, 7 октября 2016, 15:51

Бывший министр юстиции Александр Лавринович заявил, что видит связь между передачей своего дела в суд и избирательной кампанией в США.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Он подтвердил, что получил обвинительный акт от Генпрокуратуры и ознакомился с ним.

"Такой знаете плод больного воображения... Люди придумывают, что где-то сговор группы лиц... Эта группа людей с неизвестными фамилиями дали мне поручение заключить соглашение с американской юридической компанией, она сделала работу, которая используется в интересах третьих лиц, чтобы повышать рейтинг власти Украины", – сказал экс-министр.

По словам Лавриновича, в обвинительном акте нет "ни одной констатации нарушения нормы закона, но при этом есть намерение сказать, что это было неправильно".

Экс-министр времен Януковича подтвердил журналистам, что пойдет в суд:

"Конечно. Я думаю те, кто поручал этот бред два года выдумывать, они в суде должны ответить... Я надеюсь, что этот судебный процесс имеет остудить кое-кого в нашем государстве, кто думает, что наличие в своих руках крупнейшей преступной группировки под названием прокуратура является благом", – заявил Лавринович.

Лавринович видит связь между передачей своего дела в суд и избирательной кампанией в США.

По его словам, связующим звеном выступает Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, который фигурирует в "черной бухгалтерии" ПР и якобы, по мнению правоохранителей, мог давать команды Минюсту, Лавринович в то время возглавлял.

"Здесь появилась возможность, когда совпало проведение избирательной кампании у наших стратегических партнеров США, и когда обнародовали информацию о наличии фамилии руководителя штаба одного из кандидатов в списках тех, кто получал средства или кому передавали средства из бухгалтерии Партии регионов", – сказал он.

"И пользуясь фамилией господина Манафорта, привязали его к тому, что есть какая-то информация из архива бывшего генпрокурора Пшонки у Горбатюка, и там есть якобы свидетельства, что этот господин якобы участвовал в работе или редактировании отчета в той компании, которая выполняла работу", – добавил экс-министр.

"Таким образом, это нарушение и американского законодательства и украинского. Таким образом, необходимо, чтобы это дело в Украине продвигалось и оно рикошетом ударило по представителям избирательного штаба в Америке и здесь эхо. Здесь очевидна связь. Эта фамилия фигурирует в этом акте... Есть ссылки, этот человек был среди тех, кто давал указания, что надо делать власти в Украине, в том числе Министерству юстиции", – заявил Лавринович.

Как известно, Генпрокуратура 7 октября заявила, что направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Александра Лавриновича и его подопечных.

Санкция, по которой квалифицированы действия обвиняемых, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как известно, Минюст во времена Лавриновича дважды привлекал американскую компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP для помощи в судебном преследовании экс-премьера Юлии Тимошенко - в 2012 и 2013 году. По официальным данным Минюста, в 2012 году Украина заплатила этой компании только 95 тысяч гривен, хотя на самом деле - значительно больше.

Темы: Лавринович Генпрокуратура
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IP: 46.201.3.---nestor198007.10.2016 16:07
Не було б продажного Лавриновича, - не було б війни Путіна - Кирила. Він в своїй юстиції в основному займався нечесним розподілом конфіскованих автомобілів вилучених через суд на митницях,. породжуючи тотальну корупцію і продажність чиновників усіх рангів,
Хай краще скаже скільки вони вони провели в Україні чесних, прозорих і відкритих конкурсів по реалізації вилученого на митниці товарів?
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