Лавринович об обвинении ГПУ: плод больного воображения

Бывший министр юстиции Александр Лавринович заявил, что видит связь между передачей своего дела в суд и избирательной кампанией в США.



Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".



Он подтвердил, что получил обвинительный акт от Генпрокуратуры и ознакомился с ним.



"Такой знаете плод больного воображения... Люди придумывают, что где-то сговор группы лиц... Эта группа людей с неизвестными фамилиями дали мне поручение заключить соглашение с американской юридической компанией, она сделала работу, которая используется в интересах третьих лиц, чтобы повышать рейтинг власти Украины", – сказал экс-министр.



По словам Лавриновича, в обвинительном акте нет "ни одной констатации нарушения нормы закона, но при этом есть намерение сказать, что это было неправильно".



Экс-министр времен Януковича подтвердил журналистам, что пойдет в суд:



"Конечно. Я думаю те, кто поручал этот бред два года выдумывать, они в суде должны ответить... Я надеюсь, что этот судебный процесс имеет остудить кое-кого в нашем государстве, кто думает, что наличие в своих руках крупнейшей преступной группировки под названием прокуратура является благом", – заявил Лавринович.

Лавринович видит связь между передачей своего дела в суд и избирательной кампанией в США.

По его словам, связующим звеном выступает Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, который фигурирует в "черной бухгалтерии" ПР и якобы, по мнению правоохранителей, мог давать команды Минюсту, Лавринович в то время возглавлял.

"Здесь появилась возможность, когда совпало проведение избирательной кампании у наших стратегических партнеров США, и когда обнародовали информацию о наличии фамилии руководителя штаба одного из кандидатов в списках тех, кто получал средства или кому передавали средства из бухгалтерии Партии регионов", – сказал он.

"И пользуясь фамилией господина Манафорта, привязали его к тому, что есть какая-то информация из архива бывшего генпрокурора Пшонки у Горбатюка, и там есть якобы свидетельства, что этот господин якобы участвовал в работе или редактировании отчета в той компании, которая выполняла работу", – добавил экс-министр.

"Таким образом, это нарушение и американского законодательства и украинского. Таким образом, необходимо, чтобы это дело в Украине продвигалось и оно рикошетом ударило по представителям избирательного штаба в Америке и здесь эхо. Здесь очевидна связь. Эта фамилия фигурирует в этом акте... Есть ссылки, этот человек был среди тех, кто давал указания, что надо делать власти в Украине, в том числе Министерству юстиции", – заявил Лавринович.

Как известно, Генпрокуратура 7 октября заявила, что направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Александра Лавриновича и его подопечных.

Санкция, по которой квалифицированы действия обвиняемых, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как известно, Минюст во времена Лавриновича дважды привлекал американскую компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP для помощи в судебном преследовании экс-премьера Юлии Тимошенко - в 2012 и 2013 году. По официальным данным Минюста, в 2012 году Украина заплатила этой компании только 95 тысяч гривен, хотя на самом деле - значительно больше.