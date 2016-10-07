Прокуратура начала расследование депортации крымских татар 1944 года

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Пятница, 7 октября 2016, 15:57

Украинская прокуратура АР Крым активизировала расследование уголовного производства по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других народов с территории Крымской АССР.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"В настоящее время в тесном сотрудничестве с представителями Меджлиса крымскотатарского народа составлен реестр из 160 лиц, в отношении которых лично и в отношении членов их семей, представителями советской власти были совершены действия насильственного переселения в 1944 году с территории Крымской АССР", – говорится в сообщении.

Ведомство уже согласовало порядок допроса этих людей на территории Херсонской области, а также порядок их приезда туда и пакет необходимых документов.

"Сейчас принимаются меры относительно привлечения следственных органов Службы безопасности Украины для проведения отдельных следственных действий с целью использования их опыта в расследовании дел данной категории (дело о Голодоморе)", – добавили в ведомстве.

Кроме того, в рамках этой дело в 300 научных библиотеках Украины витребуются материалы (документы, публикации, научные статьи) по депортации 1944 года с целью дальнейшего назначения научно-демографической экспертизы.

Как известно, в мае 1944 года в течение трех дней десятки тысяч крымских татар были насильно вывезены в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и другие азиатские регионы.

Украинская правда

Темы: крымские татары Крым геноцид Росcия
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