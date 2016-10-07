В НАБУ допросили Авакова

НАБУ допросило министра внутренних дел Арсена Авакова по делу о "черной бухгалтерии" ПР.

Об этом сообщает НАБУ на своей странице Facebook.

"Как и обещали, пригласили посетить Национального бюро министра внутренних дел Арсена Авакова. Поводом стали страницы из так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов, он передал в НАБУ конце сентября", - сказано в сообщении.

"Во время допроса, который состоялся 6 октября, министр, в установленной законом форме, пояснил детективам НАБУ, каким образом и откуда в него попали записи. О деталях, к сожалению, пока сообщить не можем: тайна следствия", - добавили в НАБУ.

Ранее Аваков передал НАБУ четыре страницы "черной бухгалтерии".

Он так и не ответил на вопрос УП, откуда в МВД эти страницы.

Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году являлись Евгений Геллер (в прошлом созыве входил во фракцию ПР, в парламенте нынешнего созыва – в депутатской группе "Відродження") и экс-нардеп Виталий Калюжный.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

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