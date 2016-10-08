РФ назвала "ерундой" обвинения США в хакерских атаках

00
0
Суббота, 8 октября 2016, 04:41

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций.

Об этом он заявил в комментарии российскому "Интерфаксу".

Песков также сообщил, что сайт Кремля подвергается хакерским нападениям, фиксирующимся с территории США.

"Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли (штаб-квартира ЦРУ - ИФ)", - сказал он.

Ранее США официально обвинили Россию в организации ряда кибератак на Демократическую партию во время избирательной кампании.

Темы: США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Клинтон опережает Трампа на 5% - опрос 8 октября 2016, 03:30
Керри: Санкции против РФ продлят, если "Минск" не будет выполнен 8 октября 2016, 02:24
США официально обвинили Россию в хакерских атаках 7 октября 2016, 23:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Найем: Украине навязывают жестокие условия "Минска"
МВФ считает проект бюджета реалистичным — Данилюк
МВФ: Борьба с коррупцией – ключевое условие для продолжения сотрудничества с Украиной
НАБУ завершило расследование против прокурора АТО Кулика
Все новости
Кино

Одесская киностудия выложила на YouTube более 400 своих фильмов

#антирекорд

Продовження мораторію на продаж землі: реакція соцмереж