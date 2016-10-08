Глава штаба Клинтон обвинил россиян во взломе писем для WikiLeaks

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Суббота, 8 октября 2016, 11:09

Глава избирательного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон Джон Подеста считает, что к публикации его переписки сайтом WikiLeaks причастна Россия.

Об этом он написал на своей странице в Twitter после того, как 7 октября на сайте WikiLeaks появились отрывки из его электронной переписки.

"Я не рад быть сломанным россиянами в их стремлении отдать предпочтение на выборах Дональду Трампу", - написал Подеста.

Он также отметил, что не имеет времени разбираться, какие из опубликованных документов являются подлинными, а какие фальшивыми.

Однако он назвал ложью утверждение WikiLeaks, что он является совладельцем Podesta Group.

Как сообщала "Европейская правда", в пятницу разведка США заявила, что за последними кибератаками на системы электронной переписки лиц и учреждений в США, включая взломы электронных ящиков политических организаций, стоит правительство России.

"Последние публикации электронных писем, якобы полученных в результате хакерских взломов, на сайтах подобных DCLeaks.com и WikiLeaks, а также публикации хакера Guccifer 2.0, имеют признаки методов и мотивов, наблюдаемых в усилиях, которые направляет Россия", - говорилось в совместном заявлении министерства нацбезопасности США и директора национальной разведки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чушью" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций.

Украинская правда

Темы: США Росcия
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