Семерак: 3 ноября над энергоблоком ЧАЭС начнут надвигать защитную арку

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Суббота, 8 октября 2016, 11:41

3 ноября над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции начнут надвигать защитную арку.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Завершаются работы по подготовке к надвиганию защитной арки, которая должна начаться уже 3 ноября. Работы выполняются качественно и завершатся в срок", - отметил он.

По словам Семерака, благодаря уникальной технологии строительства стены на четвертом энергоблоке арку удастся соединить с энергоблоком герметично.

Глава Минэкологии добавил, что сейчас зона отчуждения использует российский газ, но в будущем планируется отказаться от него полностью.

"Чернобыль полностью выполняет программу энергосбережения. Кроме энергосбережения ставлю задачу перехода на возобновляемую энергию. Сегодня осмотрел площадки, где могут быть установлены солнечные батареи. Провел совещание с энергетиками о возможности присоединения к энергосетям. Могу сказать, что перспективы для бизнеса очень и очень хорошие", - добавил Семерак.

Также, по словам министра, до конца 2016-го года планируется рассмотреть и принять концепции относительно захоронения переработанных отходов от двух заводов - по переработке жидких и твердых радиоактивных отходов, которые планируется запускать.

Украинская правда

Темы: Чернобыль
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IP: 95.132.49.---kerubino08.10.2016 12:47
Цікаво ,скільки вкрали на будівництві цієі арки ?
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