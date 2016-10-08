На Майдане в Киеве активисты "били митингующих"

00
0
Суббота, 8 октября 2016, 15:24

На Майдане Независимости в Киеве активисты различных общественных организаций провели акцию против принятия специального закона о мирных протестах № 3587.

Об этом сообщает корреспондент "Громадського".

 
Все фото "Громадського"

"Среди главных опасностей этого законопроекта - узаконивание силовых разгонов митингующих, подобно тому, как действовал Беркут на Майдане", - отметила член "Фонда региональных инициатив" Наталья Криницкая.

По ее словам, норма законопроекта, согласно которой предлагается сообщать о мирном собрании за 2 суток, дает власти время, чтобы запретить акцию в судебном порядке.

 

Во время акции активисты разыграли мирное собрание и продемонстрировали, как полиция будет разгонять такое собрание в случае принятия законопроекта.

Акция завершилась "избитыми протестующими", которые держали плакаты с надписями "Жертва 3587".

 

По мнению активистов, сейчас в Украине не нужно принимать никакого спецзакона о мирных собраниях.

 

"Во время первого политического кризиса его ухудшат, а потом снова и снова, как это происходило в России", - сказал эксперт коалиции "Нет - полицейскому государству" Михаил Лебедь.

По его словам, правозащитники готовят пакет "неспециальных" законопроектов-изменений в действующее законодательство. Подобные акции планируют провести в 14 городах Украины.

"Громадське" отмечает, что Верховная Рада может принять новый проект закона "О мирных собраниях" в октябре-ноябре текущего года. Законопроект № 3587 - уже 12-й в истории Украины вариант специального закона о мирных собраниях.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Разведка: В Иловайск боевикам привезли танки и "Грады"
Семья столичного прокурора владеет недвижимостью на 165 млн
В штабе заявили о 4 раненых и 2 контуженых украинских бойцах
Глава штаба Клинтон обвинил россиян во взломе писем для WikiLeaks
Все новости
Трансплантология

Как Сильвио Колагранде получил зрение в наследство от священника

Нобель-2016

Нобелевскую премию по химии в этом году получили ученые из Франции, США и Нидерландов