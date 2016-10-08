На Майдане в Киеве активисты "били митингующих"

На Майдане Независимости в Киеве активисты различных общественных организаций провели акцию против принятия специального закона о мирных протестах № 3587.

Об этом сообщает корреспондент "Громадського".

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"Среди главных опасностей этого законопроекта - узаконивание силовых разгонов митингующих, подобно тому, как действовал Беркут на Майдане", - отметила член "Фонда региональных инициатив" Наталья Криницкая.

По ее словам, норма законопроекта, согласно которой предлагается сообщать о мирном собрании за 2 суток, дает власти время, чтобы запретить акцию в судебном порядке.

Во время акции активисты разыграли мирное собрание и продемонстрировали, как полиция будет разгонять такое собрание в случае принятия законопроекта.

Акция завершилась "избитыми протестующими", которые держали плакаты с надписями "Жертва 3587".

По мнению активистов, сейчас в Украине не нужно принимать никакого спецзакона о мирных собраниях.

"Во время первого политического кризиса его ухудшат, а потом снова и снова, как это происходило в России", - сказал эксперт коалиции "Нет - полицейскому государству" Михаил Лебедь.

По его словам, правозащитники готовят пакет "неспециальных" законопроектов-изменений в действующее законодательство. Подобные акции планируют провести в 14 городах Украины.

"Громадське" отмечает, что Верховная Рада может принять новый проект закона "О мирных собраниях" в октябре-ноябре текущего года. Законопроект № 3587 - уже 12-й в истории Украины вариант специального закона о мирных собраниях.