Возле Петровского начали обустраивать пост и укрытие для миссии ОБСЕ

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Суббота, 8 октября 2016, 16:08

Вооруженные Силы Украины начали обустройство наблюдательного поста и укрытия для СММ ОБСЕ в районе села Петровское, где 7 октября состоялось разведение войск.

Об этом сообщил председатель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий, говорится на сайте Минобороны.

"Представители СММ ОБСЕ должны постоянно осуществлять мониторинг на всем определенном участке разведения. Результаты их наблюдения отражаются в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ. Вооруженные Силы Украины уже начали обустройство наблюдательного поста и укрытия для СММ ОБСЕ. Это делается для обеспечения безопасности наблюдателей Миссии и предотвращения непредвиденных ситуаций на этом участке", - говорится в сообщении.

Кременецкий отметил, что на позициях, на которых недавно находились военные, круглосуточно будут дежурить военнослужащие украинской стороны СЦКК. Здесь будет оборудован наблюдательный пункт, ведь согласно рамочного решения в этой зоне могут находиться только наблюдатели СЦКК.

По словам представителя украинской стороны СЦКК, процесс разведения сил и средств не влияет на линию разграничения, она остается неизменной.

"Вооруженные Силы Украины сохраняют контроль над этой территорией. А если будут зафиксированы какие-либо нарушения, войска вернутся на передовые позиции", - говорится в сообщении.

Следующим шагом работ на определенных рамочным решением участках будет постепенное разминирования этой местности, отметил Кременецкий.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс Минские соглашения
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