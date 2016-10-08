Боевики не пустили миссию ОБСЕ к камере, угрожали расстрелом

Наблюдателям миссии ОБСЕ вблизи Донецкого аэропорта угрожали оружием, когда миссия пыталась попасть к камере видеонаблюдения и осмотреть ее.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ от 8 октября.

По данным миссии, накануне в 17:45 патруль ОБСЕ посетил шахту "Октябрськую", расположенной в 8 км от Донецка, чтобы осмотреть видеокамеру, которая там установлена.

"Наблюдатели услышали движение на верхних уровнях башни, где установлена камера и идентифицировала себя несколько раз громко и на русском языке. В ответ на это они услышали ругань на русском языке с верхних уровней башни. После идентификации себя еще раз патруль ОБСЕ услышал звук взвода винтовки и угрозы на русском языке: "ОБСЕ должна уйти, или я буду стрелять", - говорится в сообщении миссии.

По данным ОБСЕ, наблюдатели покинули башню и связались с представителями "ДНР" в Донецке, чтобы попросить помощи в обеспечении безопасного доступа к месту расположения камеры, как было согласовано ранее.

"После ожидания в течение 15 минут для ответа представители миссии покинули этот район", - отметили в ОБСЕ.

Украинская правда