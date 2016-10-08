Боевики не пустили миссию ОБСЕ к камере, угрожали расстрелом

480 просмотров
0
Суббота, 8 октября 2016, 17:55

Наблюдателям миссии ОБСЕ вблизи Донецкого аэропорта угрожали оружием, когда миссия пыталась попасть к камере видеонаблюдения и осмотреть ее.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ от 8 октября.

По данным миссии, накануне в 17:45 патруль ОБСЕ посетил шахту "Октябрськую", расположенной в 8 км от Донецка, чтобы осмотреть видеокамеру, которая там установлена. 

"Наблюдатели услышали движение на верхних уровнях башни, где установлена камера и идентифицировала себя несколько раз громко и на русском языке. В ответ на это они услышали ругань на русском языке с верхних уровней башни. После идентификации себя еще раз патруль ОБСЕ услышал звук взвода винтовки и угрозы на русском языке: "ОБСЕ должна уйти, или я буду стрелять", - говорится в сообщении миссии.

По данным ОБСЕ, наблюдатели покинули башню и связались с представителями "ДНР" в Донецке, чтобы попросить помощи в обеспечении безопасного доступа к месту расположения камеры, как было согласовано ранее.

"После ожидания в течение 15 минут для ответа представители миссии покинули этот район", - отметили в ОБСЕ. 

Украинская правда 

Темы: ОБСЕ Донбасс "ДНР"
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Возле Петровского начали обустраивать пост и укрытие для миссии ОБСЕ 8 октября 2016, 16:08
Миссия ОБСЕ заявляет о трудностях с наблюдением в районе Золотого 8 октября 2016, 13:57
ОБСЕ подтвердила успешное разведение войск возле Петровского 7 октября 2016, 13:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики "ЛНР" заявили, что начнут отвод сил возле Станицы в воскресенье
В МВФ рассказали, с кого начнется повышение пенсионного возраста
Разведка: В Иловайск боевикам привезли танки и "Грады"
Семья столичного прокурора владеет недвижимостью на 165 млн
Все новости
Как вы себя чувствуете?

Программа определяет эмоции жителей всего мира через Twitter

Другой город

Марианна Факас о велокультуре Лондона