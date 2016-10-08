Савченко говорит, что не пыталась встретиться с Захарченко

00
1
Суббота, 8 октября 2016, 18:43

Народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко опровергает информацию о своей попытке встретиться с лидером боевиков "ДНР" Александром Захарченко.

"Нет, это не так, это какие-то выдумки журналиста", - сказала она в эфире канала "112 Украина".

"Я уже полтора месяца не была в зоне АТО. Сейчас у меня идут зарубежные поездки, и я даже не успеваю быть в парламентской работе", - отметила Савченко.

В то же время она сказала, что переговоры о встрече "идут постоянно".

"В Красногоровке я была не один раз, я проезжала всю серую зону, но это не была попытка поехать на другую сторону и встретиться с Захарченко. Такие переговоры идут постоянно, но встреч не происходит. Если будет происходить когда-то встреча, мы об этом скажем" , - пообещала она.

Как сообщалось, в пятницу журналист Алексей Мацука заявил, что, по его информации, Савченко пыталась попасть в Донецк несколько недель назад "тропами" через Красногоровку для встречи с Захарченко.

Украинская правда

Темы: Савченко "ДНР"
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Савченко пыталась встретиться в Донецке с Захарченко - журналист 7 октября 2016, 15:22
Кабмин определился, как изменить закон Савченко 5 октября 2016, 12:36
Кожемякин говорит, что закон Савченко не так страшен 3 октября 2016, 12:35
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.38.66.---vitdeputat08.10.2016 18:52
Оно по заграницам отрывается, наберет вес на заграничным деликатесам, будет повод назначать очередную голодовку
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Боевики "ЛНР" заявили, что начнут отвод сил возле Станицы в воскресенье
В МВФ рассказали, с кого начнется повышение пенсионного возраста
Разведка: В Иловайск боевикам привезли танки и "Грады"
Семья столичного прокурора владеет недвижимостью на 165 млн
Все новости
Как вы себя чувствуете?

Программа определяет эмоции жителей всего мира через Twitter

Другой город

Марианна Факас о велокультуре Лондона