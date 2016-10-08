Судью-взяточника из Днепра "наказали" залогом в 260 тысяч

746 просмотров
0
Суббота, 8 октября 2016, 23:22

Судье Октябрьского районного суда г.Днипро, который 7 октября был задержан по подозрению во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде залога в сумме 260 тыс. гривен.

Об этом вечером 8 октября сообщил глава НАБУ Назар Холодницкий.

Он отметил, что это первый судья, которого задержали после начала судебной реформы.

"Только вчера вечером был задержан указанный судья, а уже сегодня ему сообщено о подозрении в совершении преступления. И уже сегодня следственным судьей Соломенского райсуда Киева рассмотрено ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил Холодницкий.

"Прокуроры САП просили избрать указанную меру пресечения, однако постановлением следственного судьи подозреваемому "коллеге" избрана мера пресечения в виде всего лишь залога в сумме 260 тыс. гривен", - добавил он.

Холодницкий заявил, что сторона обвинения будет обжаловать данное постановление и настаивать на содержании под стражей "для всех подозреваемых в коррупции".

Как известно, судья был задержан на получении взятки: он требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов (более 258 000 гривен) за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Во время обысков у судьи из Днепра было выявлено более 54 тыс. долларов, около 13 тыс. евро и почти 138 тыс. гривен наличными.

Украинская правда

Темы: взятка суд НАБУ Холодницкий
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
НАБУ поймало судью, который "отмазывал" за взятки 7 октября 2016, 18:48
Подполковник и майор полиции задержаны на взятке в Днепре 5 октября 2016, 10:34
Руководитель вокзала в Черновцах погорел на взятке 29 сентября 2016, 13:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Сирии
Боевики в субботу обстреливали силы АТО из минометов и гранатометов
Выборы в Грузии: экзит-полы говорят о победе правящей партии
Боевики "ЛНР" заявили, что начнут отвод сил возле Станицы в воскресенье
Все новости
Афиша на 7-9 сентября

Театральний фестиваль, кіно-концерт, ретро-велосипеди, марафон...

Как вы себя чувствуете?

Программа определяет эмоции жителей всего мира через Twitter