Молдова выбрала Швецию в качестве модели экономического развития

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Воскресенье, 9 октября 2016, 00:51

Швеция является для Молдовы моделью экономического и политического развития, примером социальной толерантности.

Об этом заявил в Кишиневе спикер парламента Молдовы Андриан Канду на встрече со своим шведским коллегой Урбаном Алином, передает Укринформ.

"Швеция стала не только инициатором "Восточного партнерства", но и страной, которая способствовала развитию Молдовы в различных сферах. Для нас Швеция является еще и моделью экономического и политического развития, примером социальной толерантности", - заявил Канду.

Он выразил надежду, что Швеция останется для Молдовы "поддерживающим голосом дипломатии на европейском пространстве".

Спикер парламента Швеции, в свою очередь, заверил, что его страна продолжит оказывать Молдове всестороннюю помощь.

Урбан Алин находится в Молдове с двухдневным рабочим визитом по приглашению молдавского спикера.

Темы: Молдова Швеция
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IP: 46.149.90.---Светулёк09.10.2016 01:04
А налоги под 60% молдаване готовы платить?
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