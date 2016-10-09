В больнице в Днипре умер тяжелораненый боец ВСУ

В больнице им. Мечникова в Днепре 8 октября от полученных ранений скончался солдат 128-й бригады Давид Гамсахурдия.

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в facebook.

"Сегодня из больницы Мечникова, на 26-м году жизни, ушел на небо Гамсахурдия Давид Михайлович, солдат 128 - й бригады. 16 сентября Давид получил тяжелые осколочные ранения во время обстрела шахты Бутовка", - написала Губа.

"Выражаю соболезнования маме Давида Татьяне Михайловне, всем близким и собратьям", - добавила она.