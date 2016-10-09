В больнице в Днипре умер тяжелораненый боец ВСУ

00
0
Воскресенье, 9 октября 2016, 01:06

В больнице им. Мечникова в Днепре 8 октября от полученных ранений скончался солдат 128-й бригады Давид Гамсахурдия.

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в facebook.

"Сегодня из больницы Мечникова, на 26-м году жизни, ушел на небо Гамсахурдия Давид Михайлович, солдат 128 - й бригады. 16 сентября Давид получил тяжелые осколочные ранения во время обстрела шахты Бутовка", - написала Губа.

"Выражаю соболезнования маме Давида Татьяне Михайловне, всем близким и собратьям", - добавила она.

Темы: АТО Вооруженные силы Днепр
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Боевики в субботу обстреливали силы АТО из минометов и гранатометов 8 октября 2016, 19:54
В штабе заявили о 4 раненых и 2 контуженых украинских бойцах 8 октября 2016, 12:59
АТО: Боевики били 38 раз, стреляли из минометов и БМП 8 октября 2016, 06:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В больнице в Днипре умер тяжелораненый боец ВСУ
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Сирии
Боевики в субботу обстреливали силы АТО из минометов и гранатометов
Выборы в Грузии: экзит-полы говорят о победе правящей партии
Все новости
Музыка

Гид по фестивалю All Music is Jazz

Трансплантология

Как Сильвио Колагранде получил зрение в наследство от священника