Изоляция России усиливается - британский посол в ООН

Международная изоляция России растет после вето на проект резолюции Совбеза ООН по Сирии.

Об этом постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт написал в twitter.

"Изоляция России растет. Без неожиданностей. Они разрушают больницы, школы, невинные жизни в Алеппо. Разрушают надежду сирийцев ", - написал британский дипломат.

Russia increasingly isolated. No surprise. They destroy hospitals, schools, innocent lives in #Aleppo. Destroy #Syria-ns hope in #UNSC #veto pic.twitter.com/PwZ7enI9Ay