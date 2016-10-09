Немецкая полиция задержала трех подозреваемых в подготовке теракта

В городе Хемниц на востоке страны полиция задержала трех человек, связанных с 22-летним сирийцем Джабером Альбакром из Дамаска, который планировал теракт в городе.

Об этом пишет Радио Свобода.

Представители сил безопасности сообщили, что в доме Альбакра обнаружили "несколько граммов" взрывоопасного вещества, а сам разыскиваемый сириец был известен спецслужбам в связи с исламистскими экстремистскими группировками.

Ранее в субботу немецкие власти назвала 22-летнего сирийца Джабера Альбакра из Дамаска подозреваемым в предполагаемом планировании взрыва в городе Хемнице.

Полицейские эвакуировали жителей дома в центре города после получения информации от внутренней разведывательной службы Германии.

По данным силовиков, место, время и мотивы планируемого нападения остается неочевидными.